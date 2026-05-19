Privatizzazione aeroporto di Catania, i player interessati

Entra nel vivo la privatizzazione dell’aeroporto di Catania. L’operazione, che riguarda anche lo scalo di Comiso, sta interessando grandi player internazionali, pronti a rilevare il 51% delle quote di Sac, società che gestisce i due scali.

Secondo quanto riporta oggi Il Sole 24 Ore, il dossier sarebbe nel mirino di diversi big player internazionali e italiani. Tra questi Mundys, ex Atlantia; l’italiana F2i attraverso 2i Aeroporti; e Adq, fondo sovrano di Abu Dhabi.

Stando alle prime stime riportate dal quotidiano, il valore dell’intera Sac attualmente si aggirerebbe tra i 500 e i 600 milioni di euro. Il valore del 51% delle quote della società di gestione si attesterebbe quindi tra i 255 e i 306 milioni.