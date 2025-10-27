Privatizzazione aeroporto di Catania: spunta l’interesse del colosso Aena

Si prospetta una gara molto affollata per la privatizzazione della Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso. E nel gruppo potrebbe entrare anche il colosso spagnolo Aena.

Secondo quanto riportato da Preferente, la vendita di una quota compresa tra il 51 e il 66% del quinto operatore aeroportuale italiano ha acceso gli appetiti della società che, oltre agli scali spagnoli, ha interessi in quelli di diverse realtà internazionali. Dalla sua un traffico da oltre 12 milioni di passeggeri, con entrate da 122 milioni di euro.

Tra i gruppi interessati a Fontanarossa figurano la francese Vinci, il fondo sovrano di Abu Dhabi ADQ e il conglomerato italiano Mundy’s, proprietario di Abertis insieme ad ACS e gestore degli aeroporti di Roma, Nizza, Cannes e Saint-Tropez, e il fondo Blackstone. Sul mercato la partecipazione nell’aeroporto di Catania viene stimata in oltre 600 milioni di euro.