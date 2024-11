Il Governo portoghese sembra ormai arrivato a una decisione sulla privatizzazione di Tap Air Portugal e l’orientamento sembra essere sempre più chiaro: lo Stato manterrà la quota di maggioranza, mettendo sul mercato ‘soltanto’ il 49 per cento delle quote della compagnia.

E’ questo quanto espresso dai rappresentanti dell’Esecutivo portoghese nei primi incontri che sta avendo con i potenziali investitori, principalmente i tre grandi gruppi europei Air France-Klm, Lufthansa e Iag, secondo quanto riportato da Preferente. Obiettivo del Governo è mettere a punto il piano in maniera dettagliata entro la fine dell’anno, in modo da potere avviare l’operazione legata alle offerte concrete entro la prima metà del 2025 .

Nessun commento al momento da parte dei tre soggetti interessati alla compagnia, anche se da precedenti dichiarazioni si può evincere come il gruppo che comprende British, Vueling e Iberia non possa ritenersi soddisfatto, in quanto l’obiettivo primario era eventualmente di rilevare in toto il vettore.