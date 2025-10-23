Puglia, nuovo volo TUI da Amsterdam a Brindisi nel 2026

Da Amsterdam a Brindisi per la summer 2026. TUI Netherlands ha infatti annunciato il nuovo volo che per il gruppo TUI è un raddoppio del suo investimento su Brindisi e sul Salento, dopo i collegamenti con il Belgio ad opera di TUI Fly Belgium.

Il volo nella fase di avvio avrà una frequenza bisettimanale (venerdì e martedì), per poi progressivamente dal 30 maggio aumentare a tre frequenze, sempre settimanali e dal 24 luglio passare a quattro frequenze.

“L'avvio del nuovo collegamento Brindisi-Amsterdam – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita e consolidamento dell'aeroporto del Salento. Si tratta di una rotta di grande valore strategico che rafforza il posizionamento dello scalo e apre nuove opportunità sia per il turismo incoming che per l’outgoing”.

Nei primi 8 mesi del 2025 il mercato incoming olandese si è posizionato al 7° posto per presenze in Puglia con 281.643 pax rispetto alle 243.971 dell’anno precedente. “Questo incremento – continua Vasile - testimonia l'interesse crescente dei visitatori olandesi verso la nostra regione e lascia prevedere che la nuova rotta possa incontrare un immediato successo”.