Qanot Sharq amplia il proprio network in Asia Centrale e collega da oggi Tashkent con la capitale del Kirghizistan, Bishkek.

Il collegamento avrà frequenza settimanale, ogni martedì, e offrirà ai passeggeri un’opzione diretta tra due dei principali snodi della regione. L’operazione unisce due mercati caratterizzati da significativi flussi turistici e commerciali e segna un ulteriore passo nella strategia di espansione del vettore nell’area centroasiatica.

Con questa apertura, la compagnia conferma il proprio percorso di crescita volto a potenziare la connettività regionale e a consolidare il ruolo di Tashkent come hub di riferimento.

Qanot Sharq, rappresentata in Italia da Distal GSA Italia, opera già voli diretti da Milano Malpensa verso l’Uzbekistan. L’aggiunta della tratta per Bishkek arricchisce quindi l’offerta a disposizione del mercato italiano, facilitando la creazione di itinerari combinati tra i due Paesi.

“L’Asia Centrale sta suscitando un interesse crescente in Italia, sia per il segmento leisure sia per i viaggi d’affari – dice Claudio Novembrini, commercial & partnership director di Distal GSA Italia -. I voli diretti di Qanot Sharq da Milano, uniti all’espansione del network dalla capitale uzbeka, ci permettono di offrire al trade nuove opportunità per proporre non solo l’Uzbekistan, ma anche itinerari più ampi e articolati nell’intera regione”.