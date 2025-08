Qantas, Darsh Chapman nuova direttrice generale regionale per Uk, Europa, Medio Oriente e Africa

Darsh Chapman è la nuova direttrice generale regionale per Regno Unito, Europa, Medio Oriente e Africa di Qantas. La nomina, annunciata oggi dal vettore, avrà effetto già da questo mese e arriva in un momento in cui la compagnia aerea sta registrando una forte crescita nell’area Emea.

Basata nell’ufficio londinese di Qantas, Chapman erediterà il ruolo da Georgia Blackburn, che ha guidato i team regionali del Regno Unito, Europa, Medio Oriente e Africa negli ultimi tre anni.

La manager vanta una solida esperienza operativa e commerciale, maturata nella sua funzione dirigenziale alla guida di Global Airports di Qantas dal 2021, oltre a precedenti ruoli dirigenziali ricoperti nel team vendite e distribuzione della compagnia aerea. “Siamo entusiasti che Darsh assuma questo ruolo importante alla guida dei nostri team nel Regno Unito, in Europa e in Africa - riferisce Kathryn Robertson, executive manager global sales & distribution di Qantas -. Darsh porta con sé una vasta esperienza operativa maturata nella guida dei nostri aeroporti globali, unita a una solida competenza commerciale e a una profonda conoscenza della nostra azienda e dei nostri clienti. Darsh avrà un ruolo chiave mentre continuiamo a rafforzare la nostra presenza e le nostre partnership in questi mercati strategici, costruendo sulle solide basi stabilite durante il mandato di Georgia”.

Nel suo nuovo ruolo, Darsh Chapman avrà il compito di portare avanti l’espansione della presenza di Qantas sia nei mercati già consolidati che in quelli nuovi della regione, continuando a rafforzare il marchio Qantas e le principali partnership nel Regno Unito, in Europa, Medio Oriente ed Africa.

“Sono entusiasta di assumere questo ruolo e di lavorare con il nostro team di talenti nel Regno Unito, in Europa, Medio Oriente ed Africa in un momento così importante per Qantas in questi mercati - commenta Chapman -. Avendo collaborato strettamente con i nostri team aeroportuali e commerciali a livello globale, non vedo l’ora di rafforzare ulteriormente le già solide relazioni con partner e stakeholder nella regione, mentre continuiamo a espandere la nostra presenza e ad offrire esperienze eccezionali ai nostri clienti”.