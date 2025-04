Qantas e Airbus investono in un fondo per il fuel sostenibile

Qantas e Airbus stanno investendo in una società di venture capital focalizzata sul finanziamento di progetti relativi al carburante sostenibile per l’aviazione (ovvero il Saf).

Come riporta travelmole.com ‘impegno economico di entrambi, sommato insieme, sarà parò a 15 milioni di dollari australiani e sarà indirizzato alla società di venture capital Climate Tech Partners, la quale utilizzerà i fondi per investire per conto di Qantas e Airbus in importanti startup locali e globali focalizzate sul Saf e su altre tecnologie innovative.