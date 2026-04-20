Qantas: Fuel garantito fino a maggio inoltrato

La fornitura di carburante per Qantas resta garantita fino a fine aprile e per gran parte di maggio. Ad annunciarlo è la stessa compagnia, aggiornando il mercato sull’impatto del conflitto in Medio Oriente.

Sul fronte domanda, cresce il traffico tra Europa e Australia; il vettore ha aumentato le frequenze su Parigi via Singapore, passando da 3 a 5 voli a settimana. Il Perth-Singapore passa a 10 frequenze settimanali, mentre il collegamento da Perth a Roma riparte a maggio e diventa giornaliero da fine giugno.

Inoltre è stata introdotta una maggiore flessibilità commerciale per le agenzie, con opzioni di rimborso e riprotezione anche su partner come Emirates.