Qantas si appresta a ridefinire il lungo raggio con il Progetto Sunrise. La compagnia aerea australiana lancerà nel 2027 i primi voli non-stop ‘ultra long haul’.

I nuovi servizi, inizialmente previsti per il 2025, collegheranno l’hub di Sydney a Londra e New York e prenderanno il via, secondo quanto annunciato dalla ceo Vanessa Hudson, con l’arrivo dei primi A350-1000.

Gli aeromobili

Il vettore, si apprende da Travel Mole, ne ha infatti ordinati 12, proprio con l’obiettivo di impiegarli sulle rotte ultra long haul.

La durata dei nuovi collegamenti oscillerà tra le 20 e le 22 ore. Fino a oggi la rotta più lunga operata dalla compagnia aerea è stata la Perth-Londra, una sorta di esperimento tentato dal vettore in vista del Progetto Sunrise.