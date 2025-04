Qatar Airways: connessione Starlink su tutta la flotta B777

Qatar Airways avvierà questo mese l’aggiornamento che porterà la connessione Starlink sull’intera flotta di A350, migliorando l’esperienza wi-fi a bordo. Intanto, la compagnia sta per completare l’integrazione del servizio su tutta la flotta di B777.

L’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer, commenta: “Siamo ormai a pochi aeromobili dal completare l’aggiornamento dell’intera flotta di Boeing 777 con la connettività Starlink – un primato assoluto per una flotta widebody di queste dimensioni. Ad aprile, diventeremo la prima compagnia al mondo a iniziare l’equipaggiamento degli Airbus A350 con Starlink, compiendo un altro grande passo nel nostro percorso per ridefinire la connettività nei cieli. Continuiamo a impegnarci per migliorare l’esperienza Wi-Fi a bordo, assicurando ai passeggeri maggiore comfort, praticità e servizio”.