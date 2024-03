Qatar Airways lancia i pacchetti lusso per la Formula 1® 2024

Consentono ai fan che viaggiano da più di 40 Paesi di vivere da vicino l’emozione delle gare del prossimo FIA Formula One World Championship. Sono i pacchetti lanciati da Qatar Airways, partner globale e compagnia aerea ufficiale della F1®, in collaborazione con Qatar Airways Holidays.

Dall’inizio alla fine del loro viaggio, le proposte sono pensate per consentire agli appassionati di godersi uno spettacolo senza soluzione di continuità e includono i voli di andata e ritorno, la sistemazione in hotel, i biglietti per le gare F1® Paddock Club o Grandstand e i trasferimenti aeroportuali di andata e ritorno per tutte le gare globali (escluso il Qatar).

Come i pacchetti inaugurali, anche quelli di quest’anno includono una serie di opzioni flessibili e a prezzi competitivi per alcune destinazioni selezionate per le gare di F1® 2024.

Quest’anno, inoltre, i fan avranno l’opportunità di sperimentare visite guidate in pista, passeggiate nella pit lane e molto altro ancora con i pacchetti F1® Paddock Club™, che prevedono un risparmio fino al 20% sui pacchetti gara globali. Il Gran Premio del Qatar si svolgerà a Doha dal 29 novembre al 1° dicembre 2024. I pacchetti possono essere prenotati su: qatarairways.com/f1.