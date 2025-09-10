TTG Italia

Qatar Airways: “Nessuna conseguenza sulle nostre operazioni dopo l’attacco di Doha”

Con una sintetica nota, Qatar Airways ha fatto sapere che non ci sono ripercussioni sulle operazioni dopo la compagnia dopo l’attacco di Doha, che ha visto Israele colpire i vertici di Hamas nel territorio della Capitale del Qatar.

Come ricorda preferente.com la compagnia aerea ha nell’aeroporto di Doha il suo hub principale, sul quale opera costantemente.

I decolli e gli atterraggi, dunque, stanno procedendo regolarmente e non hanno subito nessun tipo di interruzioni dopo l’azione di Israele delle scorse ore.

Ti è piaciuta questa notizia?

Condividi questo articolo

Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana