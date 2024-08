Qatar Airways: nuove frequenze su Londra, Malè, Miami e Tokyo

In virtù della domanda crescente, a partire dal 27 ottobre Qatar Airways incrementerà le frequenze dei voli per Londra Heathrow e a seguire quelli per Malè, Miami e Tokyo per la stagione 2024-2025.

In questo modo, con i nuovi operativi in Uk, il vettore rafforzerà la propria presenza nel Paese con ben 56 voli a settimana e un totale di 42mila posti a sedere ogni 7 giorni.



Per quanto concerne le rotte in direzione Maldive, dal 13 dicembre si raggiungerà la capitale Malè con 28 voli settimanali, mentre dal 16 dicembre sarà Miami a essere protagonista con 12 connessioni a settimana.