Qatar Airways: patto con Priority Pass per le lounge

Qatar Airways ha firmato un protocollo d’intesa con Priority Pass per offrire vantaggi extra nell’accesso delle lounge aeroportuali.

Come riporta traveldailynews.com i membri di Beyond Business (il programma di viaggi aziendali di Qatar Airways) potranno presto utilizzare i Qrewards per accedere a oltre 1.900 lounge aeroportuali in tutto il mondo attraverso la rete Priority Pass.

L’accordo andrà anche ad ampliare i vantaggi per i business traveller clienti di Qatar Airways.

L’accordo tra Qatar Airways e Priority Pass mira a fornire maggiore flessibilità, consentendo ai membri di accedere a esperienze esclusive in aeroporto e di accumulare e utilizzare i Qrewards.