Qatar Airways pronta a rilevare il 25% di Virgin Australia

Qatar Airways torna sulla scena delle operazioni di merger & acquisition e mette in campo la proposta per rilevare il 25 per cento delle azioni di Virgin Australia, con l’obiettivo di creare nuove sinergie e riportare la compagnia australiana sul lungo raggio, dopo lo stop ai voli a lunga gittata del 2020.

Secondo il ceo di Virgin Australia Jayne Hrldicka, “l’operazione rafforzerà ulteriormente la capacità di Virgin Australia di competere a lungo termine, il che si tradurrà inevitabilmente in una maggiore scelta e in tariffe aeree ancora più convenienti per i consumatori, nonché in ulteriori posti di lavoro nel settore dell'aviazione australiana”.

Con questa eventuale acquisizione, che sarà soggetta al vaglio delle autorità competenti, potrebbe crearsi un forte competitor per Qantas sui voli internazionali.