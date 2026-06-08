Qatar Airways: salgono a 5 i collegamenti quotidiani su Dubai

Qatar Airways aumenta i voli tra Doha e Dubai: la compagnia aumenta da due a cinque i voli giornalieri sulla rotta, per venire incontro alla domanda crescente tra Qatar ed Emirati Arabi Uniti.
Come riporta traveldailynews.com l’espansione graduale è iniziata il 5 giugno scorso, con un aumento dei voli giornalieri da due a tre. Un quarto volo decollerà il 15 giugno, mentre il quinto partirà durante l’estate.
Qatar Airways ha progressivamente ripristinato la sua rete in Medio Oriente e attualmente serve più di 20 destinazioni nella regione.
Il vettore ha ricominciato a operare i voli su Dubai Sharjah lo scorso aprile ed è tornata sulle rotte verso Abu Dhabi a maggio. Entro la stagione estiva conta di arrivare a un totale di 160 destinazioni.