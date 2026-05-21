Si inserisce anche Qatar Airways nell’elenco delle compagnie aeree che vogliono rassicurare il mercato dopo i timori delle ultime settimane legate alle scorte di carburante e, per i Paesi del Golfo, della difficoltà a riprendere a pieno ritmo il proprio network.

A pochi giorni di distanza da Emirates, che ha annunciato il ritorno al 96% dei propri collegamenti, è ora la volta della compagnia di Doha che, in occasione della presentazione dei dati relativi all’anno fiscale 2025/2026, chiuso con un utile netto da 1,67 miliardi di euro, ha anticipato che entro l’estate sarà in grado di riattivare i voli su 160 destinazioni.

“Stiamo attivamente ricostruendo la nostra rete globale di destinazioni con la fiducia di un bilancio mai così forte, di partnership che si sono dimostrate solide quando ne avevamo più bisogno, e di un'organizzazione che ha dimostrato, sotto vera pressione, esattamente di cosa è capace” ha commentato il ceo Hamad Al-Khater.