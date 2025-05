Qatar Airways verso un maxiordine a Boeing durante la visita di Trump

La visita del presidente americano Donald Trump in Qatar, prevista per questo pomeriggio, è destinata a portare diversi accordi commerciali tra i due Paesi e tra questi le ultime indiscrezioni parlano anche di un maxiordine alla Boeing da parte di Qatar Airways, per un totale di 150 aerei.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, l’annuncio potrebbe arrivare già in giornata e darebbe un’importante boccata d’ossigeno al produttore statunitense. La commessa, inoltre, riguarderebbe quasi esclusivamente aerei a lungo raggio.

L’obiettivo della compagnia è quello di continuare a crescere sul mercato a suon di investimenti di rilievo nella flotta, come aveva dichiarato alla Reuters lo scorso mese di marzo il chief commercial officer Thierry Antinori: “Per garantire la crescita di domani continuando ad avere una flotta molto forte e la migliore del settore, il nostro ceo sta lavorando alla richiesta di proposta con il produttore di aerei per effettuare un grande ordine a breve”.