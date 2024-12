Quando le low cost scoprono il segmento premium: il caso Frontier

Una prima classe su un aereo low cost. Può sembrare un controsenso, ma l’introduzione di sedili ‘premium’ anche per le compagnie a basso costo sta prendendo piede negli Stati Uniti.

Ultimo caso, quello di Frontier, che prevede di inserire sedili “in stile prima classe” per la fine del prossimo anno.

Come riporta travelweekly.com, i primi rendering della compagnia mostrano sedili larghi 21 pollici (53 centimetri circa), ma non si sa ancora con precisione quanto spazio ci sarà per le gambe.

All’inizio di quest’anno, Frontier ha avviato un’iniziativa, chiamata ‘The New Frontier’, per aumentare il suo appeal per i passeggeri premium, e i nuovi sedili saranno il primo cambiamento fisico dell’iniziativa agli interni degli aerei.