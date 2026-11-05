Quarant'anni di Air Europa sotto il segno di Hildago

Air Europa festeggia questa sera a Milano 40 anni di attività. Un compleanno che arriva in una fase importante del vettore che può contare su un azionista di rilievo come Turkish Airlines. Il vettore ha avviato le operazioni il 21 novembre 1986 con il primo volo commerciale tra Tenerife e Londra a bordo di un Boeing 737-300. Nel 1991 è stata acquisita dall'imprenditore Juan José Hidalgo, entrando poi a far parte del gruppo Globalia e dell'alleanza SkyTeam.

Nel 2024 l'alleanza internazionale IAG (che controlla achee British Airways e Iberia) tentò di acquisire Air Europa, ma dovette alzare bandiera bianca di fronte alle condizioni imposte dall'antitrust. Questa sera, durante i festeggiamenti, il direttore della compagnia iberica per l'Italia Renato Scaffidi ripercorrerà gli ultimi anni di sviluppo societario e non mancherà di ricordare l'importanza di avere un presidente come Hidalgo, imprenditore che conosce la filiera del turismo come pochi altri in Europa.