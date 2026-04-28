“Oggi è una pietra miliare per noi di Wizz Air, perché ci confermiamo seconda compagnia più grande dei cieli italiani con il 14,4% del mercato, e questa è una dimostrazione che vale anche verso tutto il resto del settore aereo”. Sono parole di entusiasmo quelle del senior corporate communication manager di Wizz Air, un Andras Rado, incontrato a Fiumicino per l’inaugurazione del nuovo collegamento diretto con Tallin.

Il volo sarà effettuato 3 volte la settimana e contribuirà alla connettività di Wizz Air su Roma, che quest’anno crescerà del 22,5% rispetto lo scorso anno. “Non abbiamo paura del futuro” ha dichiarato il manager, aggiungendo che in merito alla situazione del carburante “parliamo con tutti, dai Governi ai fornitori. Monitoriamo la situazione, l’andamento del carburante, ma ribadisco, non siamo preoccupati. Abbiamo scorte, non abbiamo cancellato un solo volo e non pensiamo di cancellarli. Vogliamo proteggere i passeggeri che devono arrivare a destinazione, sia che viaggino per lavoro che per divertimento”.

Rado sottolinea, inoltre, il vantaggio di avere aerei giovani. “Abbiamo una flotta moderna, che consuma il 20% di meno di tutte le altre compagnie, quindi siamo in una posizione migliore - ha concluso -. Confermo inoltre che entro la fine del 2027 altri 30/35 aerei, che oggi sono fermi, avranno risolto i problemi con i controlli ai motori e torneranno a volare. Quindi nel futuro avremo circa 300 aerei in tutto, più posti e nuove rotte”.