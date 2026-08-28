Regno Unito: cyberattacco a tre aeroporti, coinvolti 8,7 mln di pax

Non ha causato interruzioni operative l’attacco informatico che ha preso di mira tre aeroporti britannici: quelli di Manchester, Londra Stansted ed East Midlands. A essere coinvolti oltre 8,7 milioni di passeggeri, i cui dati sensibili come indirizzi email, numeri di telefono, targhe dei veicoli e codici postali sono stati rubati dagli hacker.

“In nessun momento la sicurezza dei passeggeri o la sicurezza aerea sono state compromesse” ha specificato in una nota il Manchester Airports Group - MAG, aggiungendo anche che i dati bancari e di pagamento non sono stati interessati.

L’attacco informatico, come riporta lechotouristique.com, è stato attribuito a “una terza parte non autorizzata”, senza fornire ulteriori dettagli. “È stata sottratta una quantità significativa di dati dei clienti, relativi a prenotazioni di parcheggio, lounge e servizi fast track, nonché registrazioni wi-fi ai terminal - ha aggiunto MAG -. Abbiamo immediatamente contenuto il rischio e stiamo collaborando con consulenti specializzati, adottando le misure appropriate per proteggere i nostri clienti e i nostri sistemi”.