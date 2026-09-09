Sono già 177 i voli da e per il Regno Unito cancellati oggi a causa di quello che il servizio di controllo del traffico aereo locale (Nats) ha definito un problema tecnico. Come riferisce Flightradar24 i collegamenti annullati sono quasi tutti all’aeroporto di Londra Heathrow e si aggiungono ai 1.055 cancellati martedì.

L’allarme generalizzato è stato dato dalla Nats, che ha riscontrato un problema nel proprio sistema di elaborazione dei piani di volo, rendendo quindi impossibili i decolli su larga scala: oltre agli aeroporti della capitale britannica, spiega ansa.it, sono stati coinvolti quelli di Aberdeen, Edimburgo, Manchester, Birmingham, Bristol, Southend, dell’Isola di Man e di Jersey. Sulla vicenda l’Autorità per l’aviazione civile del Regno Unito ha chiesto un “rapporto completo”: “Ci aspettiamo - dice - che il Servizio nazionale di controllo del traffico aereo (Nats) lo realizzi e lo condivida con noi”.