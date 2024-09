Rfi e Torino Airport insieme per assistere i passeggeri con disabilità o mobilità ridotta

E’ stato siglato oggi l’accordo fra Rete Ferroviaria Italiana e Sagat, la società di gestione dell’Aeroporto di Torino, che consentirà di fornite un’assistenza integrata dal treno all’aereo per i viaggiatori con disabilità e a ridotta mobilità.

“Tramite l’accordo di collaborazione - si legge in una nota congiunta -, i passeggeri potranno essere assistiti nelle fasi di salita e discesa sia dal treno che dall’aereo da personale dedicato e adeguatamente formato. In particolare, sarà cura degli addetti aeroportuali assistere i viaggiatori fino al meeting point di interscambio, dove verranno accolti e accompagnati fino al treno da personale incaricato da Rfi, e viceversa. Il servizio è disponibile per tutti i treni in partenza o in arrivo nella stazione di Torino Aeroporto di Caselle”.

Per usufruire dell’assistenza è necessario richiederne l’attivazione o alla compagnia al momento della prenotazione del biglietto aereo o a Sagat con un preavviso di almeno 48 ore prima dell’orario di partenza o di arrivo del volo. Per Rfi, la richiesta va inoltrata tramite i canali di Sala Blu con un preavviso di almeno 12 ore.

