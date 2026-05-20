Riyadh Air inizierà a trasportare passeggeri a luglio

Si avvicina il debutto effettivo di Riyad Air nel mondo del trasporto passeggeri. Dopo i test avviati alla fine dello scorso anno con voli sperimentali verso Londra (che però non portavano passeggeri) ora la compagnia ha finalmente iniziato a vendere biglietti.

Come riporta preferente.com il 1° luglio prossimo, il primo Boeing 787-9 della compagnia opererà un servizio giornaliero dall’aeroporto King Khalid di Riyadh a Heathrow.

Ma il network sembrerebbe destinato a un rapido sviluppo: il progetto infatti è di andare ad affiancare Etihad, Qatar Airways ed Emirates per la connettività volta a potenziare il turismo.

L’amministratore delegato di Riyadh Air, Tony Douglas, ha sottolineato l’importanza di Londra come simbolo e ha affermato che la sua compagnia aerea volerà presto verso tutte le capitali dei principali Paesi del mondo.