Riyadh Air potrà volare negli Stati Uniti. La compagnia aerea saudita - al debutto il prossimo luglio - ha ottenuto dal Dipartimento dei Trasporti Usa l’autorizzazione per operare nel mercato statunitense. Il vettore potrà così aprire collegamenti charter tra l’Arabia Saudita e gli States.

Con un’ordinanza emessa il 16 giugno, riporta Travel Mole, il Dot ha concesso a Riyadh Air l’esenzione immediata e ha approvato in via provvisoria il permesso di vettore aereo straniero. L’esenzione rimarrà in vigore per due anni o fino a quando il permesso non diventerà definitivo. “Riteniamo che la concessione di questa autorizzazione sia coerente con l’interesse pubblico e che il richiedente abbia dimostrato, sulla base della documentazione presentata, di possedere i requisiti finanziari e operativi per svolgere i servizi autorizzati”, ha dichiarato il Dot.

Parallelamente, Riyadh Air si sta preparando al debutto nel mercato tailandese. L’Autorità per l’Aviazione Civile tailandese (Caat) ha recentemente assegnato al vettore gli slot aeroportuali per la stagione invernale 2026/27, prevedendo sette voli settimanali tra Riyadh e l’aeroporto di Bangkok Suvarnabhumi.