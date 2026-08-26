L'estate 2026 diventa la stagione dei record per i viaggiatori e i voli, al Leonardo da Vinci di Fiumicino. Domenica 16 agosto, nello scalo romano, è stata superata infatti per la prima volta, la soglia record di viaggiatori con oltre 185.000 transiti.
L’estate 2026 si avvia a chiudersi con oltre 16 milioni di passeggeri complessivi stimati tra giugno, luglio e agosto nel sistema aeroportuale della Capitale, di cui circa 15 milioni a Roma Fiumicino. Sempre nella settimana di ferragosto ai controlli di sicurezza del Terminal 1 è stato raggiunto il record assoluto di 2.000 passeggeri processati nell’arco di mezz’ora.
Venerdì 21 agosto, invece, è stata superata per la prima volta la soglia dei 1.100 voli giornalieri.
Roberto Saoncella