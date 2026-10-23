Il settore del trasporto aereo si affida sempre più all’intelligenza artificiale mentre i grandi aeroporti internazionali stanno rimodulando i propri network a favore dei collegamenti intercontinentali.

Sono questi i trend emerse dell’edizione 2026 di Routes World, il forum globale dedicato allo sviluppo del comparto, che riunisce ogni anno le principali compagnie aeree, gli aeroporti, le autorità del turismo e gli stakeholder dell’aviazione civile. Dall’edizione 2026, che si avvia oggi alla conclusione a Francoforte, sono emerse tendenze cruciali che delineeranno il futuro della connettività aerea globale.

Il primo è l’uso della tecnologia. Per convincere le compagnie aeree ad attivare nuove tratte non basta più l’attrattività di una destinazione. Gli aeroporti devono dimostrare massima efficienza e, di conseguenza, una forte spinta verso l’integrazione di AI e strategie data-driven per ottimizzare i turnaround dei velivoli, la preparazione degli equipaggi e la gestione dei dati in tempo reale.

Il caso Italia

Gli aeroporti internazionali stanno inoltre rimodulando i propri network, puntando molto sul traffico intercontinentale. Tra i casi presi in esame, anche l’aeroporto di Fiumicino che è infatti tra i 5 finalisti del premio come miglior scalo al mondo sopra i 30 milioni di passeggeri.

Ma è tutta l’Italia ad emergere positivamente dai forum. Sono infatti altri 2 gli aeroporti ha comparire nella rosa per il premio finale: Cagliari per quelli tra i 5 e i 10 milioni, e Bergamo per la categoria successiva dai 10 ai 17,5 milioni di passeggeri.

Durante i tavoli di lavoro, l’Italia è emersa come uno dei mercati globali più dinamici, con forti annunci e piani di espansione concentrati sul lungo raggio verso il Nord America e sul potenziamento dei vettori low-cost in Europa.