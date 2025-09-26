E’ l’aeroporto di Atene ad aggiudicarsi il primo premio dei Routes World Awards 2025. La cerimonia si è tenuta nel corso dell’evento che si è svolto in questi giorni a Hong Kong e che rappresenta l’appuntamento fondamentale per tracciare le linee guida del trasporto aereo del futuro e che ogni anno onore i risultati eccezionali degli aeroporti, delle compagnie aeree, delle destinazioni e degli individui nel promuovere la connettività aerea globale.

Atene si è anche aggiudicata il riconoscimento relativo agli scali con oltre 20 milioni di passeggeri grazie anche all’imponente crescita fatta registrare negli ultimi due anni: +25% di passeggeri rispetto al 2019 l’anno scorso e un altro +6,8% come andamento del 2025.

Nelle altre categorie i riconoscimenti sono andati ad Halifax nella categoria degli scali con meno di 5 milioni di passeggeri, mentre Praga si è aggiudicata la categoria tra i 10 e i 20 milioni di passeggeri. Inoltre durante l’appuntamento sono stati premiati anche il Las Vegas Convention and Visitors Authority nella categoria destinazioni, easyJet nella categoria compagnie aeree e, tra gli individuali, Roberto de Oliveira Ruiz Head of Business Aviation, Corporación América Airports, e Daria Sergeeva, , Airport Development Manager di Wizz Air.