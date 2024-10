Routes Europa 2026 come occasione d’oro per accelerare l’internazionalizzazione del turismo dell’Emilia Romagna. E non solo. “A supporto del massimo evento mondiale di networking aereo, ospitato per la prima volta a Rimini - ha dichiarato a TTG Travel Experience Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AIRiminum 2014 Spa - i principali aeroporti della Regione saranno coinvolti in un progetto di potenziamento infrastrutturale finalizzato a creare un sistema integrato. Oltre a Rimini, Bologna, Forlì e Parma contribuiranno ad aumentare l’attrattività del territorio sia dal punto di vista turistico, che degli investimenti”.

Riportata nell’ultima edizione di Routes World in Bahrain, un’analisi indipendente attesta che gli aeroporti delle precedenti sedi ospitanti hanno visto crescere le proprie reti di circa il 6,9% in più rispetto agli altri scali comparabili nel corso di tre anni, generando un giro d’affari diretto attorno ai 42 milioni di euro. “La scelta di Rimini è stata motivata dall’ampio e diversificato ventaglio di stakeholders italiani - ha evidenziato Steven Small, direttore di Routes - i quali hanno saputo creare una squadra di altissimo livello, ben consapevoli che investire in connettività significa generare nuove partnership per l’intera filiera economica”.

Alberto Caspani