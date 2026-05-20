Routes Europe a Rimini: per Fiumicino sviluppo anche in estate

Routes Europe, l’evento in corso al Palacongressi di Rimini sul mondo dell'aviazione, ha incoronato l'aeroporto di Roma Fiumicino, riconoscendone i risultati e prevedendone un’ulteriore crescita. “La stagione estiva 2026 proseguirà su una traiettoria di incremento costante, saldamente ancorata alla qualità, alla connettività e a una strategia a lungo termine”, citano da Aviation Week Network.

Nel 2025, l'aeroporto ha gestito 51,3 milioni di viaggiatori, con un incremento del +4% rispetto al 2024 e del +18% rispetto ai livelli del 2019. Un fattore particolarmente significativo di questa crescita è stato il traffico point to point, aumentato del 32% rispetto al 2019, con un incremento di oltre 10 milioni di passeggeri, superiore alla media europea. Secondo Cirium, oggi Fiumicino si posiziona al nono posto nella classifica globale dei collegamenti, e la connettività a lungo raggio è ulteriormente arricchita dal debutto di Air Seychelles, che ha attivato i voli per Roma Fiumicino entrando per la prima volta nel mercato italiano.

In aggiunta va anche ricordato il potenziamento di diverse rotte intercontinentali come Qantas, che porterà a giornaliera la sua rotta per Perth. Cathay Pacific opererà invece quattro voli settimanali per Hong Kong, mentre Singapore Airlines ha esteso il periodo di programmazione della sua quinta frequenza settimanale e Ethiopian Airlines porterà i voli per Addis Abeba a due al giorno.