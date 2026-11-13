Da questa estate Verona è diventata una porta verso il Marocco, grazie al nuovo collegamento aperto da Royal Air Maroc dalla città scaligera a Casablanca. Servire in modo sempre più capillare un bacino strategico come il Nord-Est rientra nella strategia globale di rafforzamento della presenza e dell’ampliamento di flotta, frequenze e connessioni della compagnia.

Le prossime mosse sui cieli nazionali guardano alla winter 2027 con “un incremento di capacità sull’Italia dell'ordine del +33% rispetto al 2026, con il passaggio al double daily a Milano Malpensa e Bologna, l'aumento a 4 frequenze settimanali su Venezia, a 3 frequenze su Catania e Napoli, e fino a 10 frequenze settimanali su Roma Fiumicino” dichiara in un’intervista a TTG Italia Walid El Khassal, direttore regionale Royal Air Maroc Italia.

“L'Italia rappresenta un mercato centrale e strategico, caratterizzato da un'espansione capillare - prosegue il manager -. L'inaugurazione della rotta Verona-Casablanca ha risposto con performance in linea con le attese, intercettando l'elevata domanda di traffico etnico nonché leisure e business di Veneto, Trentino-Alto Adige e Lombardia orientale”.