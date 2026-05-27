Royal Air Maroc: tagli nel network, riduzioni a Catania e Venezia

E’ in arrivo un netto taglio alla programmazione estiva per Royal Air Maroc. Le difficoltà sulle forniture del carburante hanno indotto il vettore marocchino a rivedere il proprio network, con riduzioni anche nelle rotte italiane.

Secondo quanto riportato da Italiavola ci sarà infatti un taglio da Casablanca su Catania e Venezia, con la prima che scenderà da 3 a 2 voli settimanali e la seconda da 4 a 3. Più importanti le riduzioni sulla Francia, con la soppressione delle rotte da Marrakech su Bordeaux, Bruxelles, Marsiglia, Tolosa, Nantes e Lione.

Previste anche altre riduzioni di frequenze in Europa, mentre in Africa verranno messi in standby i voli su Kinshasa, Brazzaville, Yaounde e Libreville.