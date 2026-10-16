Royal Jordanian Airlines: nuovo volo da Venezia nel 2027

Nuovo volo da Venezia confermato nel 2027 e potenziamento delle connessioni sia da Milano Malpensa che Roma Fiumicino. Decisa a recuperare velocemente terreno a seguito della crisi del Golfo, la Giordania riparte dall’ampliamento dell’offerta della propria compagnia di bandiera.

“Entro il 2032 la nostra flotta passerà da 23 a 52 aeromobili - spiega Osama Rawashdeh, International sales director di Royal Jordanian Airlines - consentendoci di raddoppiare anche il traffico passeggeri. Con l’inaugurazione del volo Venezia-Amman l’anno prossimo (ogni mercoledì e sabato), l’Italia sarà uno dei mercati strategici su cui puntiamo per il rilancio della destinazione, ma nuovi collegamenti saranno attivati nel 2027 anche su Pechino, Praga, Aden, Marsiglia, Miami, Karachi, Nizza, Sanaa, nonché Luxor e Tirana”.

A seguito del programma di valorizzazione del 2000° anniversario del battesimo di Gesù Cristo nel 2030, il cui circuito sarà focalizzato sull’area di Betania oltre il Giordano, un contributo decisivo alla ripresa dei flussi italiani è atteso dal segmento dei Faith Travels.