La Russia ha ammesso che 34 dei suoi 66 aerei A320 e A321 neo non possono volare per mancanza di pezzi di ricambio. Questo quanto riportato dal quotidiano moscovita Kommersant, che riferisce appunto come le sanzioni imposte dall’Occidente all’inizio della guerra in Ucraina abbiano causato la mancanza di rifornimento dei pezzi di ricambio dei velivoli A320 e A321 neo delle compagnie aeree del Paese.

Come riportato da Preferente in molti casi i problemi riguardano i motori, generalmente del marchio americano Pratt & Whitney. Gravi i problemi di S7, la principale compagnia aerea privata, che ha dovuto mettere a terra 31 dei 39 aerei A320 o A321neo di cui dispone, di età compresa fra i tre e i sette anni.