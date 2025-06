Ryanair investe sulla flotta. La low cost irlandese ha siglato un accordo da 500 milioni di dollari con Cfm per l’acquisto di 30 nuovi motori Leap-1B di riserva.

L’ingresso dei nuovi motori a basso consumo è previsto nei prossimi 2 anni e andrà a supportare la flotta, attualmente composta da 210 B737 Gamechanger e che entro il 2027 vedrà anche l’ingresso dei B737 Max-10.

Gli obiettivi

La dotazione del parco motori di riserva della low cost salirà così a oltre 120 unità. “L’acquisto odierno di 30 nuovi motori di riserva Leap-1B rappresenta un significativo impegno da 500 milioni di dollari per migliorare la capacità operativa delle compagnie aeree del nostro Gruppo - precisa in una nota il ceo Michael O’Leary -. Questi motori Cfm di ultima generazione riducono il consumo di carburante e le emissioni di CO2 per posto a sedere fino al 20% una volta installati sulla nostra flotta di B737 Max, il che amplierà ulteriormente la leadership di Ryanair in termini di costi rispetto alle compagnie aeree concorrenti in Europa”.

Nei piani del vettore vi è infatti l’ingresso di 800 B737 (tutti dotati di motori Cfm) con l’obiettivo di far crescere il traffico a 300 milioni di passeggeri all’anno entro il 2034.