Ryanair a Torino: nell’orario invernale tre nuove rotte

Due aerei basati e tre nuove rotte, per un totale di 30 collegamenti. Sono i numeri della stagione invernale di Ryanair sull’aeroporto di Torino. Una pianificazione che prevede l’ingresso nello schedule dei voli su Crotone, Reggio Calabria e Salerno oltre all’aumento delle frequenze su destinazioni come Barcellona, Bruxelles e Londra Stansted.

“Operiamo voli da/per Torino da 25 anni, durante i quali abbiamo investito ingenti somme nella regione – commenta Fabrizio Francioni, head of communications Italy della low cost -, compresi 2 aeromobili basati a Torino (che rappresentano un investimento di 200 milioni di dollari), sostenendo oltre 1.800 posti di lavoro, incrementando il turismo in entrata e migliorando la connettività per i residenti di Torino”.

“Il ruolo della compagnia aerea si è rafforzato nel corso del tempo sino a fare di Torino la sua base 3 anni fa – aggiunge Paolo Papale, direttore sviluppo aviation di Torino Airport -: da allora i passeggeri trasportati da Ryanair sono aumentati anno su anno, contribuendo in maniera significativa alla crescita complessiva dello scalo”.