Ryanair, al via i collegamenti invernali da Venezia e Treviso

Sicilia, Portogallo, Inghilterra. Sono alcune delle destinazioni servite da Ryanair dagli aeroporti di Treviso e Venezia nella nuova winter. La low cost ha presentato ufficialmente oggi la stagione invernale nei due scali, già partita il 27 ottobre scorso con la partenza dei servizi sulla rotta Venezia-Trapani, servita con due voli a settimana.

Dallo scalo di Treviso, invece, la compagnia aerea irlandese ha attivato i collegamenti stagionali per Lanzarote, che prevedono una sola frequenza settimanale, e - si apprende da tribunatreviso.it - i voli per Stoccolma-Arlanda, Birmingham, Copenaghen e Lisbona. Su tutte queste rotte Ryanair garantirà per l’intero inverno due frequenze a settimana.