“Ci sono giorni in cui si annunciano nuove rotte. E altri in cui si fa la storia. Oggi è uno di questi giorni. Per la prima volta, Ryanair ha deciso di aprire una base operativa all’Aeroporto di Rimini”. Le parole di Leonardo Corbucci, a.d. di Airiminum, la società di gestione dello scalo, sono seguite da uno spontaneo applauso della sala. L’annuncio arrivato a TTG Travel Experience è di quelli destinati a cambiare la storia dell’aeroporto della riviera romagnola.

La nuova base di Rimini porterà con sé una dote di 2 aeromobili sullo scalo e 5 nuove rotte (per un totale di 17 tratte) dalla prossima estate. Le new entry riguarderanno alcuni mercati strategici per la Regione: Dublino, Stoccolma, Memmingen, Varsavia e Tirana.

“Sappiamo quali sono state le conseguenze del Covid, poi ci sono state le tensioni geopolitiche e l’aumento dei prezzi del carburante - elenca il ceo di Ryanair Eddie Wilson -. Gli aeroporti in questa situazione possono svolgere un ruolo importante per fare sì che le persone si incontrino. E in tempi difficili questo è ancora più importante. Io celebrerei questo accordo come una vera e propria storia di successo”.

“Una notizia meravigliosa, lo si vede dagli occhi delle persone in sala - interviene Roberta Frisoni, Assessora a Turismo, Commercio, Sport della Regione Emilia Romagna -. Potremo esplorare le potenzialità di mercati come quello inglese e irlandese”.

L’occasione degli arrivi dall’estero è al centro anche per il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad: “Ora la componente estera è al 39% per Rimini. Questo accordo ci dà ancora più forza”.

Per il presidente della Regione Emilia Romagna Michele de Pascale è importante sottolineare che “questa è una terra su cui si può investire nel lungo periodo. C’è gente che viene qui da 50 anni in vacanza, nipoti che venivano qui con i loro nonni... Qui si può guardare lontano”. Non solo: “Non c’è nessuna meta al mondo che riesca a fare i numeri della Riviera romagnola con così pochi aerei. Quindi abbiamo un potenziale di crescita straordinario”.