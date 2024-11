Ryanair: cinque new entry nell’estate 2025 su Lamezia e Crotone

Una stagione invernale con 165 voli alla settimana su 12 rotte a cui farà seguito un operativo estivo con 5 nuovi collegamenti. Sono questi i numeri di Ryanair sugli aeroporti calabresi di Lamezia e Crotone, che la low cost ha annunciato in concomitanza con i festeggiamenti per i 15 milioni di passeggeri sulla Calabria.

Le new entry previste per la summer 2025 sono Bucarest, Breslavia, Madrid e Trieste per quanto riguarda Lamezia Terme e Duesseldorf per Crotone. Tutte le rotte avranno una frequenza bisettimanale.

“L’apertura di questi nuovi collegamenti rappresenta un’opportunità fondamentale per il nostro territorio. Oltre a facilitare i collegamenti con il resto dell’Italia e l’Europa, queste tratte daranno un contributo significativo alla crescita economica della Calabria, incentivando il turismo e valorizzando le risorse locali”, commenta Marco Franchini, amministratore unico di Sacal, società di gestione degli scali.