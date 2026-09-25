Ryanair crescerà a Madrid, Barcellona, Palma e Malaga

Il ceo di Ryanair, Michael O'Leary, ha dichiarato che “cresceremo rapidamente nei grandi aeroporti, a Madrid, Barcellona, Palma e Malaga”. Nelle sue parole, riprese da Preferente, O'Leary ha inoltre anticipato che “probabilmente” assegneranno più aeromobili alla Spagna grazie al fatto che il governo spagnolo ha frenato l'aumento delle tariffe aeroportuali annunciato dal gestore Aena.

O'Leary era arrivato a minacciare di non destinare alla Spagna neppure uno dei nuovi aeromobili che Ryanair sta per ricevere: “Aena aveva chiesto un aumento del 22% [cumulato nel quinquennio], ma il Governo ha approvato l'1,6%, il che significa che le tariffe aeroportuali rimarranno stabili nei prossimi cinque anni”, ha sottolineato con soddisfazione il ceo.

Tuttavia, conferma che i suoi piani di riduzione verso gli aeroporti secondari rimangono invariati: “Aena ci incentiva a crescere nei grandi aeroporti, ma continueremo a ridurre la poca capacità che abbiamo negli aeroporti regionali”, che “sono vuoti e costosi”.