Ryanair sta affrontando una complessa vertenza sindacale in Spagna con la sua sussidiaria di assistenza a terra, Azul Handling, i cui dipendenti prospettano un’ondata di scioperi che potrebbe protrarsi fino alla fine del prossimo anno.

Come riporta travelmole.com Gli scioperi colpirebbero i principali aeroporti spagnoli in cui opera Ryanair fino alla prossima stagione. I primi scioperi si terranno il 15, 16 e 17 agosto, seguiti da interruzioni ricorrenti ogni mercoledì, venerdì, sabato e domenica. Riguarderebbero la maggior parte degli aeroporti spagnoli, tra cui Barcellona, Madrid e Palma. Le agitazioni sono previste nelle ore di punta, dalle 5:00 alle 9:00, dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 21:00 a mezzanotte.

Al centro della vertenza, le condizioni di lavoro dei dipendenti di Azul Handling.

Ryanair avrebbe dichiarato di “non aspettarsi alcun impatto operativo dagli scioperi dei servizi di assistenza a terra di terze parti in Spagna”.