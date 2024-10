Ryanair: due nuovi voli da Katowice su Roma e Reggio Calabria

Tre aerei basati e 14 rotte in totale, di cui 4 new entry comprese due sull’Italia. E’ questo il potenziamento per l’orario invernale di Ryanair sull’aeroporto polacco di Katowice. Un massiccio investimento sullo scalo che porterà al lancio dei voli diretti su Roma Fiumicino e su Reggio Calabria, in aggiunta ad Alicante e Malta.

Il piano rientra all’interno di un più ampio programma di crescita sul Paese, nel quale la low cost prevede di investire in totale oltre 4 miliardi di euro.

“Oggi i voli Ryanair sono tra i più scelti dai passeggeri in viaggio da e per l’aeroporto di Katowice. Vorrei ringraziare il consiglio di amministrazione e tutte le persone associate a Ryanair per questi cinque anni di collaborazione positiva, sostanziale e professionale”, ha evidenziato Artur Tomasik, presidente del consiglio di amministrazione della società di gestione dell’aeroporto.