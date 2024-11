Un piccolo segnale di apertura, forse, oppure la presa di coscienza dell’importanza anche del mercato agenziale per una compagnia che intende crescere ancora e per farlo deve vendere biglietti? Il soggetto è ancora una volta Ryanair e il Paese dove si è verificato il fatto nuovo la Spagna. Qui la compagnia ha deciso di ampliare gli accordi precedentemente presi con il gruppo Veci, che prevedeva l’autorizzazione alla vendita da parte dei portali online, estendendolo anche alle 540 agenzie fisiche di Viajes el Corte Inglés.

Il commento

Secondo quanto riportato da Preferente è stato lo stesso ceo della low cost Eddie Wison a definire questo accordo come un passo importante, uno sviluppo che si è verificato con un gruppo molto noto nel Paese. Non solo: se fino a ora l’intesa era rivolta solo ai voli internazionali, adesso l’accesso sarà anche per le rotte domestiche in Spagna.

Due condizioni

Naturalmente per arrivare a questa pietra miliare, in passato già tentata anche in Italia, salvo poi fermarsi soltanto al reparto gruppi, Ryanair ha imposto le proprie regole, che sono poi le stesse applicate per riaprire i canali online delle ota: vendere solamente ai prezzi ufficiali che si trovano sul portale del vettore e fornire alla compagnia tutte le informazioni relative al cliente, in modo da poterlo poi contattare direttamente tramite i propri sistemi.