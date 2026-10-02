Ryanair e il costo del fuel:“Dovremo alzare i prezzi”

Anche Ryanair aumenterà le tariffe, ma secondo il ceo Eddie Wilson questo renderà ancora più competitiva la compagnia. “La politica di copertura sui prezzi dei carburanti di Ryanair ha funzionato, ma i costi continueranno a rimanere alti”, ha dichiarato in conferenza stampa per la presentazione della stagione invernale.

“L’Italia è uno dei nostri mercati di maggior successo, non stiamo pensando di ridurre la capacità e per la winter non ci aspettiamo molte cancellazioni, anche se bisogna considerare che in inverno il traffico è minore rispetto all’estate. Ma è inevitabile che ci sia un nostro aumento delle tariffe, minore degli altri ma ci sarà”.

Secondo Wilson questi aumenti non impediranno a Ryanair di restare comunque la compagnia con le tariffe più basse d’Europa perché “alcuni dei nostri concorrenti – ha precisato - saranno assolutamente obbligati a spingere i prezzi il più possibile verso l’alto per riuscire a sopravvivere, e questo per noi sarà un vantaggio”.

Per il manager, questo shock carburanti impatterà fortemente sul settore aereo: “Alcune compagnie potrebbero non riuscire a sopravvivere durante questo inverno, e credo che potremmo assistere a cambiamenti improvvisi”.

L’operativo invernale

Nel frattempo il ceo di Ryanair ha presentato i piani per la stagione, che vede il più ampio operativo invernale di sempre su Milano, tra Bergamo e Malpensa, con 33 aeromobili e un investimento di 3,3 miliardi di dollari.

Ben 10 le nuove rotte invernali: 6 da Malpensa (Agadir, Crotone, Edimburgo, Danzica, Funchal e Tirana) e 4 da Bergamo (Liverpool, Paphos, Rabat e Reggio Calabria). Nessun piano di crescita invece su Roma Fiumicino e Ciampino a causa delle tariffe aeroportuali in aumento per il 2028 rispettivamente del 14% e del 50%. Sulla Capitale Ryanair si limita a confermare l’operativo precedente.

Sul fronte della flotta, Wilson ha annunciato l’arrivo in primavera dei primi 15 Boeing 737 Max.