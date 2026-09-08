Annunciati e ora già confermati: sono i primi tagli di voli del colosso Ryanair che andranno a impattare sull’Italia. A causa del costo del fuel la compagnia aveva annunciato una serie di riduzioni di frequenza e cancellazioni definitive di rotte durante la stagione invernale in arrivo, che interesseranno gli scali in Calabria, Treviso e probabilmente anche Bergamo.

La Gazzetta del Sud riporta i dati, forniti nel dettaglio dal portale Aeroporti Calabria e aggiornati al 5 settembre 2026, che delineano un quadro di ridimensionamento dei collegamenti dagli aeroporti di Lamezia Terme, la più colpita dai tagli, Reggio Calabria e Crotone. Tra le mete, nazionali ed estere, coinvolte figurano ridimensionamenti ai collegamenti dalla Calabria con Pisa, Bologna, Milano, Venezia, Torino, Bologna, Bratislava, Tirana, Cracovia.

Da Treviso, il caso riguarda la decisione di trasferire il volo per/da Londra su Venezia. I commenti preoccupati sono arrivati dalla provincia di Treviso e da diverse associazioni di categoria, come riporta la cronaca locale.

Dal Corriere Bergamo, invece, arrivano le prime indiscrezioni su possibili ridimensionamenti della tratta Orio al Serio – Londra Stansted. Per lo scalo londinese si decolla anche da Ciampino, Malpensa e Venezia: “È molto trafficata d’estate ma molto meno nei mesi freddi. E a Bergamo è appunto una rotta multifrequenza, con diversi voli del corso della giornata. E sulla quale è quindi più facile tagliare senza creare grossi disagi”.