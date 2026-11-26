Ryanair sta valutando la cancellazione di tutti i voli da e per Alghero e Olbia nei mesi di febbraio e marzo 2027, “a seguito del mancato rispetto, da parte della Regione Sardegna, dell’impegno pubblico di abolire l’addizionale municipale a partire da novembre perché non ha richiesto per tempo le necessarie autorizzazioni al governo italiano”.

A dichiararlo è stato Jason McGuinness, chief commercial officer di Ryanair, il quale ha però precisato che la compagnia manterrà invariato l’intero operativo natalizio, “poiché i sardi non dovrebbero essere penalizzati dall’incompetenza della propria giunta regionale”. McGuinness ha inoltre criticato il sistema della continuità territoriale: “Come può la Regione Sardegna stanziare quasi 300 milioni di euro in tre anni per appena sei rotte in regime di continuità territoriale e lasciare comunque i sardi esposti al rischio di perdere collegamenti aerei essenziali con la Penisola?”

“Anziché trarre insegnamento dai fallimenti del proprio sistema - ha concluso - la Regione sta ora portando avanti ulteriori e inefficaci bandi per la connettività, cercando di utilizzare il denaro dei contribuenti per attrarre compagnie aeree. Perché si cerca di sovvenzionare nuove rotte quando non si riesce nemmeno a mantenere quelle esistenti?”.