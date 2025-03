Ryanair, nella summer da Trieste voli su Lamezia, Praga e Stoccolma

Ryanair lancia un operativo record dall’aeroporto di Triestre per l’estate 2025, con una crescita del 35% rispetto all’anno precedente. Il vettore apre 3 nuove rotte verso Lamezia, Praga e Stoccolma, e aumenta le frequenze su altre 9 rotte, Barcellona, Bari, Londra, Cagliari e Olbia.

Nel corso della summer, Ryanair avrà 1 nuovo aeromobile basato a Trieste, per un investimento da 200 milioni di dollari, 21 rotte in totale per 1,1 milioni di pax all’anno.

“Il Friuli Venezia Giulia – dice la compagnia aerea in una nota - è stata la prima regione italiana a ridurre i costi di accesso per diventare più competitiva, abolendo l’addizionale municipale, che ha portato a una crescita significativa del traffico, del turismo e dell'occupazione. Grazie alla decisione lungimirante del presidente Fedriga e del management dell'Aeroporto di Trieste, Ryanair ha risposto aggiungendo 2 aeromobili, 10 nuove rotte, raddoppiando il traffico (+100%) e supportando oltre 800 posti di lavoro totali da quando è stata abolita l’addizionale”.