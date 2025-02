Ryanair, nuovo volo da Salerno a Bruxelles

Fra le nuove rotte annunciate da Ryanair per l’estate 2025 figura anche anche l’aeroporto di Salerno, dal quale il vettore garantirà collegamenti per Bruxelles-Charleroi. La compagnia continua così a investire nel mercato belga, rafforzando i collegamenti con l’Italia e altre destinazioni europee.

L’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, come riporta Salerno Today, si conferma in espansione, con diversi nuovi collegamenti già annunciati per il 2025. Volotea introdurrà un volo bisettimanale per Marsiglia dal 6 luglio, mentre Ryanair avvierà la tratta per Vienna il 30 marzo. British Airways collegherà Salerno a Londra Gatwick dal 22 maggio con tre voli settimanali. Infine, Jet2.com attiverà collegamenti settimanali da Birmingham e Manchester, operativi fino al 29 settembre.