Il ceo di Ryanair Michael O’Leary mette a segno un nuovo colpo. Ad aprile, al culmine delle battaglie tariffarie, il prezzo del petrolio è sceso a 60 dollari al barile, una cifra raramente vista in passato e la low cost ha firmato un blocco del prezzo del carburante a 60 dollari per i prossimi due anni, il che significa che la compagnia aerea irlandese potrà ora abbassare i prezzi.

Trump ha poi rinviato di novanta giorni l’introduzione dei dazi per tutti, tranne che per la Cina, provocando un nuovo aumento dei prezzi del petrolio, ma, come riporta Preferente, Ryanair aveva già firmato. Secondo Fortune, Michael O’Leary ha dichiarato di credere che con questi prezzi garantiti Ryanair sarà in grado di abbassare le tariffe, il che significa che riuscirà ad acquisire una quota maggiore di clienti. La low cost, sempre secondo Fortune, allo scoppio della guerra in Ucraina aveva risparmiato 1,4 miliardi di euro perché aveva carburante molto economico proprio quando il prezzo ufficiale era salito a 100 dollari al barile.

La strategia di Ryanair è rischiosa perché i prezzi del petrolio potrebbero scendere sotto i 60 dollari e la compagnia potrebbe subire perdite. Durante la pandemia, il dollaro crollò e Ryanair perse denaro perché dovette onorare i propri impegni.